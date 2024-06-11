Україні важливо відновити усі енергообʼєкти до зими, - Зеленський
Президент України Володимир Зеленський заявив, що дуже важливим питанням є відновлення всіх енергетичних обʼєктів до зими цього року
Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.
"В короткій перспективі, ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергетичних обʼєктів, які можливо зараз відновити. Дуже важливо зробити це зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від наших партнерів ми просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз", - заявив Зеленський.
Президент також наголосив на важливості децентралізованої газової генерації в Україні.
"Ми маємо зберегти нормальне життя в Україні. Ще один важливий елемент - високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка розв'яже питання дефіциту енергії сьогодні. Завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та німецькі компанії є лідерами. Вже у цій галузі в нас є план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч", - додав він.
- Унаслідок повномасштабного вторгнення РФ станом на травень 2024 року енергетичний сектор України зазнав прямих і непрямих збитків на понад $56,2 млрд.
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