Україні важливо відновити усі енергообʼєкти до зими, - Зеленський

Про це він заявив під час виступу на церемонії відкриття Ukraine Recovery Conference 2024 в Берліні.



"В короткій перспективі, ми повинні реалізувати швидке та недороге відновлення усіх енергетичних обʼєктів, які можливо зараз відновити. Дуже важливо зробити це зими, протягом наступних 3-4 місяців. Ми знаємо, як це забезпечити. Від наших партнерів ми просимо обладнання з ваших зупинених електростанцій та пряму фінансову підтримку. Це дозволить відреагувати на ситуацію тут і зараз", - заявив Зеленський.

Президент також наголосив на важливості децентралізованої газової генерації в Україні.

"Ми маємо зберегти нормальне життя в Україні. Ще один важливий елемент - високоефективна децентралізована маневрена газова генерація, яка розв'яже питання дефіциту енергії сьогодні. Завтра буде переведена на водень і балансуватиме нову зелену енергетику. Саме в цій галузі європейські та німецькі компанії є лідерами. Вже у цій галузі в нас є план, як збудувати до 1 ГВт потужності вже цьогоріч", - додав він.