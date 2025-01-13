У ГУР розповіли, як планують використати полонених північнокорейських солдатів
Україна планує використати полонених північнокорейських солдатів у своїх інтересах та отримати від них інформацію, яка допоможе у війні проти окупантів
Про це "Радіо Свобода" розповів представник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Євгеній Єрін.
"У будь-якому випадку можу сказати, що це правильний і потрібний для України й для нашої позиції інцидент, який ми використаємо у своїх інтересах. Це цікава і потрібна інформація, яку ми можемо від них отримати. Плюс сам факт підтвердження участі від безпосередніх учасників з території Північної Кореї – це теж дуже потрібний для нас факт", - сказав він.
За його словами, нині з полоненими працюють фахівці, які знають особливості Північної Кореї.
"Участь військовослужбовців даної країни вже була давно відома й анонсувалася Головним управлінням розвідки. Повірте, ми готувалися. І не тільки ми, а всі відповідні служби, які залучаються до даного процесу, готувалися до таких заходів. І відповідно – абсолютно готові в тих межах, що визначені законодавством України", – зазначив Єрін.
Він додав, що наразі РФ використовує північнокорейських військових лише на Курщині. Інформації щодо можливої участі солдатів КНДР на території України немає.
"Сам факт їхньої присутності – це вже фактор, який впливає, хай і не критично і не є визначальним, але впливає на перебіг війни. Основне їхнє завдання – це, як правило, участь у штурмових діях або в інших якихось операціях. Їх здебільшого використовують у складі частин морської піхоти, ВДВ Збройних Сил Російської Федерації. Вони передусім гарматне м’ясо. Серед них є різні фахівці, які займаються різними питаннями, але в цілому це, умовно кажучи, піхота", - резюмував представник ГУР.
- 11 січня стало відомо, що Сили оборони України взяли в полон двох військових КНДР, які були поранені під час боїв у Курській області РФ. Північнокорейців привезли у Київ, з ними спілкується СБУ.
- За даними розвідки Південної Кореї, на війні РФ проти України загинуло 300 військових КНДР, ще 2700 дістали поранення.
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