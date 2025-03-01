Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на тлі посилення зв'язків Росії з КНДР, - ISW

Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).

Зазначається, що 28 лютого в Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України Сергія Боєва з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Сторони обговорили двосторонню співпрацю та участь КНДР у війні на боці Росії.

Окрему увагу приділили питанню обміну досвідом у сфері оборонної промисловості. Представники Південної Кореї висловили зацікавленість у проведенні спільного семінару для українських та корейських оборонних підприємств.

В ISW нагадали, що ця зустріч відбулася невдовзі після повідомлення Сеула про перекидання Північною Кореєю від 1000 до 3000 військових у Курську область у січні-лютому 2025 року.