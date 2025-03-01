Україна поглиблює співпрацю з Південною Кореєю на тлі посилення зв'язків Росії з КНДР, - ISW
На противагу союзу Росії й Північної Кореї, що розвивається, Україна посилює співпрацю з Південною Кореєю, зокрема у сфері оборонної промисловості
Про це йдеться у звіті американського Інституту вивчення війни (ISW).
Зазначається, що 28 лютого в Києві відбулася зустріч заступника міністра оборони України Сергія Боєва з південнокорейською делегацією на чолі з депутатом Національної асамблеї Ю Йонг Веном. Сторони обговорили двосторонню співпрацю та участь КНДР у війні на боці Росії.
Окрему увагу приділили питанню обміну досвідом у сфері оборонної промисловості. Представники Південної Кореї висловили зацікавленість у проведенні спільного семінару для українських та корейських оборонних підприємств.
В ISW нагадали, що ця зустріч відбулася невдовзі після повідомлення Сеула про перекидання Північною Кореєю від 1000 до 3000 військових у Курську область у січні-лютому 2025 року.
- Нагадаємо, 27 лютого розвідка Південної Кореї повідомила, що Північна Корея розгорнула додаткові сили у Курській області РФ, проте точний масштаб контингенту наразі невідомий. За даними аналітиків, ці сили мають посилити російську армію у війні проти України.
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