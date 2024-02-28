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Daily Mail оприлюднив відео, на якому дрон ЗСУ нібито зняв у зоні бойових дій НЛО

28 лютого, 2024 середа
16:44
Війна з Росією НЛО

У зоні бойових дій воїни 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт

Про це пише Daily Mail.

За інформацією джерела, в Україні воїни 406-ї окремої артилерійської бригади зафільмували НЛО завдяки дрону Mavic 3T. 

"Хоча розмір, висота та форма об’єкта залишаються загадкою, власна висота дрона вказує на те, що видимий об’єкт може бути великим апаратом на відстані понад 48 км", - пишуть британці.

На кадрах видно, що НЛО набагато тепліший, ніж всі предмети, що його оточують. Проте на екрані керування безпілотником було повідомлення про помилку. У компанії Mavic DJI визнали, що можливо це був технічний збій.

  • Торік американські військові зафіксували черговий летючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою і знищили його.
  • Після серії збитих над Північною Америкою повітряних об'єктів, генерал повітряних сил США Глен ВанГерк заявив, що не виключає їхнього інопланетного походження.
  • У липні 2023 року колишній офіцер розвідки ВПС свідчив перед Конгресом США про існування давньої програми, яка витягує та реконструює непізнані летючі об’єкти. Пентагон спростував заяви.
Теги:
Відео
Наука
Україна
космос
Технології
ЗСУ
НЛО
безпілотник
Військові новини
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