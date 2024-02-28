Daily Mail оприлюднив відео, на якому дрон ЗСУ нібито зняв у зоні бойових дій НЛО
У зоні бойових дій воїни 406-ї окремої артилерійської бригади зафіксували нерозпізнаний літальний об'єкт
Про це пише Daily Mail.
За інформацією джерела, в Україні воїни 406-ї окремої артилерійської бригади зафільмували НЛО завдяки дрону Mavic 3T.
"Хоча розмір, висота та форма об’єкта залишаються загадкою, власна висота дрона вказує на те, що видимий об’єкт може бути великим апаратом на відстані понад 48 км", - пишуть британці.
На кадрах видно, що НЛО набагато тепліший, ніж всі предмети, що його оточують. Проте на екрані керування безпілотником було повідомлення про помилку. У компанії Mavic DJI визнали, що можливо це був технічний збій.
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