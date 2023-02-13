Про це пише Reuters.

Такий коментар генерал оприлюднив під час брифінгу в Пентагоні 13 лютого після того, як американський винищувач F-16 збив об'єкт восьмикутної форми над озером Гурон на кордоні США і Канади.

"Я дозволю розвідці та контррозвідці визначити, що це було. Але я не виключаю будь-що", - сказав він, відповідаючи на питання, чи виключає США можливість того, що це НЛО.

ВанГерк наголосив, що повітряні сили США наразі намагаються ідентифікувати кожну потенційну загрозу, що наближається до країни. Генерал сказав, що військові не змогли відразу визначити, звідки взялися три останні збиті літаючі об'єкти, та як вони тримаються у повітрі.

"Ми називаємо їх об’єктами, а не повітряними кулями неспроста", - сказав ВанГерк.