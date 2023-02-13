У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт, його вже збили

Про це повідомив конгресмен Джек Бергман.

"Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів", - зазначив політик.

Разом з тим конгресмен додав, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом.