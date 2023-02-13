У повітряному просторі США зафіксували ще один невідомий об'єкт, його вже збили
Американські військові зафіксували черговий летючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою
Про це повідомив конгресмен Джек Бергман.
"Збили ще один об'єкт над озером Гурон. Я високо оцінюю рішучі дії льотчиків-винищувачів", - зазначив політик.
Разом з тим конгресмен додав, що американська громадськість заслуговує отримати більше інформації щодо появи невідомих об'єктів у повітряному просторі США останнім часом.
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- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- Вже у суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни. На що міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест".
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