Про це поінформували в BBC із посиланням на МЗС Китаю.

Міністерство закордонних справ Китаю висловило "рішуче невдоволення та протест проти застосування США сил для нападу на цивільні безпілотні літаки".

"Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини", - мовиться в заяві МЗС.

Також чиновники наголосили, що "це була абсолютна випадковість".