У МЗС Китаю висловили невдоволення й протест через збиття "шпигунської кулі" над США, - BBC
Міністерство закордонних справ КНР виголосило "сильне невдоволення і протест" щодо збиття у США китайської "шпигунської кулі"
Про це поінформували в BBC із посиланням на МЗС Китаю.
Міністерство закордонних справ Китаю висловило "рішуче невдоволення та протест проти застосування США сил для нападу на цивільні безпілотні літаки".
"Китайська сторона неодноразово інформувала американську сторону після перевірки, що аеростат призначений для цивільного використання і потрапив на територію США через форс-мажорні обставини", - мовиться в заяві МЗС.
Також чиновники наголосили, що "це була абсолютна випадковість".
- Нагадаємо, 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
- У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
- У суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни.
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