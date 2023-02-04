У МЗС Китаю прокоментували появу "шпигунської кулі" над США
У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором
Про це мовиться на сайті міністерства закордонних справ Китаю.
"Деякі політики та ЗМІ США скористалися інцидентом для нападок і дискредитації Китаю, але Пекін рішуче виступає проти звинувачень на свою адресу", - сказано у повідомленні МЗС Китаю.
Так, у відомстві ствердили, що Пекін "завжди поважав суверенітет і територіальну цілісність усіх країн і ніколи навмисно не порушував нічий повітряний простір". І кулю використовували переважно в метеорологічних цілях: її запустили в Китаї, однак аеростат знесло з курсу.
Однак пізніше речник Пентагону Патрік Райдер повторив, що кулю використовують саме для спостереження.
- Нагадаємо, адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження
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