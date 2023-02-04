США збили китайську "шпигунську кулю"

Про це повідомляє CNN.

На початку цього тижня "шпигунська куля" була вперше помічена в небі над Монтаною.

"Перед тим, як повітряну кулю було збито, Федеральна авіаційна адміністрація випустила наземну зупинку для аеропортів у Вілмінгтоні, Північна Кароліна; Чарлстон, Південна Кароліна; і Міртл-Біч, Південна Кароліна. Також був обмежений повітряний простір поблизу Міртл-Біч, "аби підтримати Міністерство оборони в зусиллях щодо національної безпеки", - пише CNN.