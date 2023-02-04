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США збили китайську "шпигунську кулю"

4 лютого, 2023 субота
21:53
Світ "Шпигунська куля" над США

У суботу, 4 лютого, США збили китайську "шпигунську кулю", яка пролітала над повітряним простором Південної Кароліни

Про це повідомляє CNN.

На початку цього тижня "шпигунська куля" була вперше помічена в небі над Монтаною.

"Перед тим, як повітряну кулю було збито, Федеральна авіаційна адміністрація випустила наземну зупинку для аеропортів у Вілмінгтоні, Північна Кароліна; Чарлстон, Південна Кароліна; і Міртл-Біч, Південна Кароліна. Також був обмежений повітряний простір поблизу Міртл-Біч, "аби підтримати Міністерство оборони в зусиллях щодо національної безпеки", - пише CNN.

  • 3 лютого адміністрація президента США Джо Байдена вирішила відкласти поїздку держсекретаря Ентоні Блінкена до Пекіна після виявлення у своєму авіапросторі китайської повітряної кулі спостереження.
  • У міністерстві закордонних справ КНР назвали появу кулі спостережень в повітряному просторі США форс-мажором.
Відео
Китай
США
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