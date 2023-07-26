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Ексрозвідник ВПС США заявив у Конгресі про державну програму з дослідження НЛО і приховування її даних

26 липня, 2023 середа
23:58
Світ НЛО

Колишній офіцер розвідки ВПС свідчив перед Конгресом США про існування давньої програми, яка витягує та реконструює непізнані летючі об’єкти. Пентагон спростував заяви

Про це інформує АР.

Майор у відставці Девід Груш заявив у Конгресі про існування давньої програми, яка витягує та реконструює НЛО. Водночас він стверджує, що США, ймовірно, знають про "нелюдську" діяльність з 1930-х років.

Груш зазначив, що у 2019 році керівництво урядової цільової групи з UAPs попросило його виявити всі секретні програми, пов’язані з місією групи. У той час військовий працював у Національному розвідувальному управлінні, агентстві, яке керує шпигунськими супутниками США.

"Під час виконання моїх офіційних обов'язків я був проінформований про багаторічну програму пошуку аварій UAP та зворотного інжинірингу, до якої мені було відмовлено в доступі", - сказав Груш.

На питання про те, чи має уряд США інформацію про існування позаземного життя, він заявив, що США, ймовірно, мають знання про "нелюдську" активність з 1930-х років.

Пентагон відкинув заяви Груша про приховування даних

У своїй заяві прессекретар міністерства оборони США Сью Гоф повідомила, що слідчі не знайшли жодної перевіреної інформації, яка б підтверджувала твердження про існування будь-яких програм, пов’язаних з володінням або зворотним проєктуванням позаземних матеріалів, у минулому або зараз. У заяві не було згадки про НЛО, які не вважаються позаземними об’єктами.

Груш стверджує, що після свого відкриття він став урядовим інформатором та зазнав помсти за свої виступи. Ексрозвідник не уточнив тактику, посилаючись на тривале слідство: "Це було дуже жорстоко і дуже прикро, деякі тактики, які вони використовували, завдали мені шкоди як професійно, так і особисто".

Законодавці обох партій проявили інтерес на слуханнях

Конгресмен-республіканець Гленн Гротман очолював слухання панелі та жартома привітав переповнену аудиторію, назвавши її найцікавішим підкомітетом в Конгресі цього тижня.

Заяви Груша викликали двопартійний інтерес та були сприйняті більш серйозно, ніж на інших недавніх слуханнях з участю інформаторів, які були критиковані республіканцями та демократами. Законодавці обох партій запитували Груша про його дослідження НЛО, наслідки, з якими він зустрівся, та про те, як вони можуть дізнатися більше про урядові програми UAP.

"Я вважаю, що ви стверджуєте, що нам потрібна реальна прозорість і системи звітності, щоб ми могли отримати деяку ясність щодо того, що там відбувається", - розповів конгресмен, доктор медичних наук Джеймі Раскін.

Деякі законодавці висловили критику щодо Пентагону за недостатню кількість деталей на секретному брифінгу та за те, що не були оприлюднені зображення, які могли бути показані громадськості. На попередніх слуханнях представники Пентагону демонстрували відео, зняте з військового літака F-18, на якому було зображено форму повітряної кулі.

У грудні представники Пентагону повідомили, що отримали кілька сотень нових повідомлень про НЛО з моменту початку нових зусиль щодо їх розслідування.

На той час Рональд Молтрі, заступник міністра оборони з розвідки та безпеки, заявив: "Ми не бачили нічого, і це все ще дуже рано, щоб вважати, що будь-який з об’єктів, які ми бачили, має інопланетне походження. Будь-яка несанкціонована система у нашому повітряному просторі розглядається нами як загроза безпеці".

  • 13 лютого американські військові зафіксували черговий летючий об'єкт у повітряному просторі США на кордоні з Канадою і знищили його.
  • У лютому цього року після серії збитих над Північною Америкою повітряних об'єктів, генерал повітряних сил США Глен ВанГерк заявив, що не виключає їхнього інопланетного походження.
  • Раніше ми писали, що спеціальна група NASA проведе історичну публічну зустріч, присвячену НЛО. 31 травня відбулося перше у своєму роді публічне обговорення 16 експертів перед публікацією звіту про незрозумілі явища з моменту створення групи в червні 2022 року.
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