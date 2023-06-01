Про це інформує Reuters.

У середу, 31 травня відбулося перше у своєму роді публічне обговорення 16 експертів перед публікацією звіту про незрозумілі явища з моменту створення групи в червні 2022 року.

Космічне агентство зазначило, що метою роботи є спрощення процесу повідомлення про UAP та дослідження їх природи. Однак представники заявили, групі бракує якісних даних, що завадили роботі.

"Якби я міг підсумувати одним рядком те, що, на мою думку, ми дізналися, то це те, що нам потрібні високоякісні дані", – сказав голова групи Девід Спергель.

Також помічник адміністратора Управління наукових місій NASA Нікі Фокс наголосив: "Утиски призводять лише до подальшої стигматизації галузі UAP, значною мірою перешкоджаючи науковому прогресу та перешкоджаючи іншим вивчати цю важливу тему".

Водночас NASA продовжить працювати над вивченням звітів про НЛО.

"Наявність UAP викликає занепокоєння щодо безпеки нашого неба, і ця нація зобов’язана визначити, чи становлять ці явища будь-які потенційні ризики для безпеки повітряного простору. Робота пов’язана з безпекою, а також з “обов’язком космічного агентства бути чесним і відвертим і слідувати науці", – розповів помічник заступника адміністратора NASA з досліджень Деніел Еванс.

Дослідження NASA є відокремленим від нещодавно офіційного розслідування Пентагону непізнаних повітряних явищ.