NASA проведе історичну публічну зустріч, присвячену НЛО

Про це інформує Space.

"Агентство проведе засідання "незалежної дослідницької групи", яку воно сформувало майже рік тому, у червні 2022 року, щоб вивчити дані, пов’язані з невпізнаними аномальними явищами (UAP), новим терміном, який охоплює об’єкти чи явища в небі, під водою чи у просторі, який не можна відразу ідентифікувати", - йдеться в повідомленні.

На зустрічі група вперше публічно обговорить результати розслідування природних земних явищ, які можуть мати позаземне походження (UAP).

Чотиригодинну зустріч можна буде дивитися онлайн безкоштовно в прямому ефірі, який розпочнеться о 10:30 за східним часом (14:30 за Гринвічем) у середу (31 травня).

Після цього NASA проведе лише аудіотрансляцію телеконференції для ЗМІ, в якій візьмуть участь Ден Еванс з Директорату наукових місій NASA, Девід Спергель, президент, голова незалежної дослідницької групи NASA UAP та інші члени групи UAP агентства.

Дослідницька група з 16 осіб включає колишнього астронавта NASA Скотта Келлі та інших експертів з наукових кіл, аерокосмічної та авіаційної промисловості та навіть одного наукового журналіста.

Команда вивчає лише несекретні дані.

Колишній помічник адміністратора з науки в штаб-квартирі NASA у Вашингтоні Томас Цурбухен сказав, що група була сформована для того, аби просунути вперед наукове розуміння UAP й зайнятися галуззю, яка є відносно бідною, зробити у сферу, яка містить набагато більше даних, а отже, варта наукового дослідження й аналізу.