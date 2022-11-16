Перша місія за 50 років: NASA успішно запустила ракету на Місяць

Про це інформує NASA у Twitter, передає Financial Times.

Вперше в історії NASA запустилиа ракету Space Launch System (SLS) та корабель Orion разом, місія отримала назву Artemis I.

Політ стартував 16 листопада о 8:47 за Києвом з космічного центру Кеннеді на мисі Канаверал. Зліт відбувся з третьої спроби, через технічні збої запуск відкладали.

Ракета має вивести корабель Orion в космічний простір, далі, за планом, він повинен облетіти місяць та повернутися на Землю. Подія триватиме близько трьох тижнів.

Orion перевозить три манекени, оснащені датчиками, аби передавати інформацію про те, що можуть відчути астронавти під час подорожі на Місяць.

У планах NASA повернути астронавтів на Місяць орієнтовно в 2025 році після перерви в половину століття.

Востаннє людина на супутникові Землі перебувала під час місії "Аполлон" у 1972 році.

Спершу старт програми планувався на 29 серпня, проте через технічні проблеми запуск перенесли. Далі Space Launch System із капсулою Orion хотіли відправити в космос 3 вересня, однак скасували через витік палива. Резервні дати на листопад знову змінювали, тепер уже через ураган "Ніколь".

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb