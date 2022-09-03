NASA готове до другої спроби запуску місячної місії Artemis 1

Про це йдеться на порталі NASA.

Запуск ракети-носія Space Launch System запланований о 14:17 за часом східного узбережжя США (21:17 за Києвом). Ракета стартуватиме із майданчика 39B центру Кеннеді.

На брифінгу для преси представники космічного агентства США повідомили, що технічні фахівці усунули несправності в ракеті: замінили паливну магістраль, яка протікала, а також розв'язали проблему з несправним датчиком температури двигуна та тріщинами в ізоляційній піні.

У NASA зазначають, що наразі основною проблемою є погода, але прогноз на час запуску 3 вересня є "сприятливим" на 80%. Резервним днем для запуску місії на місяць є 5 вересня.

2 вересня телескоп Джеймс Вебб управління з аеронавтики й дослідження космічного простору NASA вперше сфотографував екзопланету поза Сонячною системою. Екзопланета HIP 65426 b - є газовим гігантом, тобто не має кам’янистої поверхні і не може бути придатною для життя. Вона молода, за мірками планет, від 15 до 20 мільйонів років, порівняно з Землею, якій 4,5 мільярда років, а також має масу приблизно в 6-12 разів більшу за Юпітер.

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