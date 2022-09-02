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Телескоп Вебб вперше зробив знімок екзопланети за межами Сонячної системи

2 вересня, 2022 п'ятниця
06:59
Наука Телескоп Вебб вперше зробив знімок екзопланети за межами Сонячної системи

Телескоп Джеймс Вебб управління з аеронавтики і дослідження космічного простору NASA вперше сфотографував екзопланету поза Сонячною системою

Про це інформує на офіційній сторінці NASA.

"Зображення, яке видно через чотири різні світлофільтри, показує, як потужний інфрачервоний погляд Вебба може легко охоплювати світи за межами нашої Сонячної системи, вказуючи шлях до майбутніх спостережень, які відкриють більше інформації про екзопланети, ніж будь-коли раніше", - йдеться в повідомленні.

Екзопланета HIP 65426 b - є газовим гігантом, тобто не має кам’янистої поверхні і не може бути придатною для життя. Вона молода, за мірками планет, від 15 до 20 мільйонів років, порівняно з Землею, якій 4,5 мільярда років, а також має масу приблизно в 6-12 разів більшу за Юпітер.

Ймовірно саме так могли виглядати при зародженні Юпітер і Сатурн.

"Це трансформаційний момент не лише для Вебба, але й для астрономії загалом", - сказав доцент кафедри фізики та астрономії Університету Ексетера Саша Хінклі, який керував цими спостереженнями. 

Планета HIP 65426 b знаходиться приблизно в 100 разів далі від своєї батьківської зірки, ніж Земля від Сонця, тому вона досить віддалена від зірки, щоб телескоп міг легко відрізнити планету від зірки на зображенні.

"Астрономи виявили планету у 2017 році за допомогою приладу SPHERE на телескопі Європейської південної обсерваторії у Чилі та зробили її зображення, використовуючи короткі інфрачервоні хвилі світла. Джеймс Вебб сфотографував планету у довших інфрачервоних хвилях, які розкривають нові деталі, які наземні телескопи не змогли б виявити через власне інфрачервоне свічення атмосфери Землі", - пояснюють в NASA.

На кожному зображенні з фільтром планета виглядає як крапля, що світиться, трохи різної форми. Це через особливості оптичної системи Джеймса Вебба та того, як вона пропускає світло через іншу оптику.

Довідково. Webb - це міжнародна місія, яку очолює NASA у співпраці зі своїми партнерами ESA (Європейське космічне агентство) і CSA (Канадське космічне агентство).

Очікується, що в майбутньому James Webb проведе докладні спостереження за віддаленими планетами, більш схожими на Землю, у тому числі з умовами, в яких потенційно можуть жити мікроорганізми.

  • Нагадаємо, "Вебб" проти "Хаббла": вчені NASA показали різницю між знімками космосу телескопів старого й нового зразка. 
  • NASA спробує здійснити тестовий запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць 3 вересня.
  • Учені NASA вирішили озвучити перший набір наукових даних космічного телескопа Вебба, який представили ще на початку липня 2022 року, щоб за допомогою звуків сприймати по-новому представлені фото космосу.

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космос
Технології
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