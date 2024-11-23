Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: у межах розслідування заарештували 11 людей

Про це інформує Euronews.

Вказано, що затриманим висунули звинувачення у скоєнні злочинних дій проти громадської безпеки, створенні суспільної небезпеки і незаконних будівельних роботах.

Місцеві ЗМІ повідомляють, що серед заарештованих є Горан Весич, який на початку місяця подав у відставку з посади міністра будівництва, транспорту та інфраструктури та Олена Танаскович, яка цього тижня пішла з посади виконувачки обов'язків директорки державної залізничної компанії. Весич на своїй facebook-сторінці повідомив, що з'явився в поліцію добровільно.

Видання зазначає, що арешти відбулися після хвилі протестів із вимогою притягнути винних до відповідальності, оскільки "багато хто в Сербії вважає, що обвал даху над входом на вокзал став наслідком корупції та відсутності прозорості, що призвело до неякісної роботи під час ремонту будівлі вокзалу, який проводили в рамках сербсько-китайського партнерства".

Що відомо про трагедію на залізничному вокзалі в місті Новий Сад

1 листопада в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 14 людей.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії.

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича".

5 листопада міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що подасть у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі.