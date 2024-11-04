"Корупція вбиває": після катастрофи на залізниці в Сербії протестували проти влади

Про це повідомляє Reuters.

Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції. Протестувальники пройшли маршем повз урядові будівлі в центрі сербської столиці. Вони тримали в руках плакати "Кров на ваших руках", "Корупція вбиває" і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича"..

Сербські опозиційні політики, активісти та правозахисні групи звинувачують владу, лояльну до Вучича і його Сербської прогресивної партії, у нестримній корупції, зв'язках з організованою злочинністю, кумівстві та надмірній бюрократії.

Своєю чергою Вучич і його союзники заперечують звинувачення. Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує, хто несе відповідальність за катастрофу.

Demonstrators gathered in front of the Serbian Ministry of Construction, Transport and Infrastructure in Belgrade to demonstrate for the disaster at train-station in Novi Sad. Many shout “step down” & red paint thrown on the street. pic.twitter.com/kXervr2sAt — Ingrid Gercama (@Ingrid_Gercama) November 3, 2024

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.