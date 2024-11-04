"Корупція вбиває": після катастрофи на залізниці в Сербії протестували проти влади
У неділю, 3 листопада, сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Причиною став обвал даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, унаслідок якого загинули люди
Про це повідомляє Reuters.
Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції. Протестувальники пройшли маршем повз урядові будівлі в центрі сербської столиці. Вони тримали в руках плакати "Кров на ваших руках", "Корупція вбиває" і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича"..
Сербські опозиційні політики, активісти та правозахисні групи звинувачують владу, лояльну до Вучича і його Сербської прогресивної партії, у нестримній корупції, зв'язках з організованою злочинністю, кумівстві та надмірній бюрократії.
Своєю чергою Вучич і його союзники заперечують звинувачення. Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив у неділю, що влада розслідує, хто несе відповідальність за катастрофу.
Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.
- У п'ятницю, 1 листопада, в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 14 людей
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