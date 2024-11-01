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На залізничному вокзалі в Сербії обвалився дах: щонайменше 8 людей загинули

Марія Науменко
1 листопада, 2024 п'ятниця
19:36
Світ обвал стіни

У п'ятницю, 1 листопада, в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули щонайменше 8 людей

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Про це повідомило The Guardian.

"Було знайдено вісім тіл, вісім людей загинули, двоє людей перебувають у лікарні, одна з них у критичному стані", - заявив міністр закордонних справ Сербії Івіца Дачич.

За його словами, рятувальники підтримують зв'язок з двома людьми, які все ще перебувають під завалами.

"Операція все ще триває і є надзвичайно складною. У ній беруть участь понад 80 рятувальників за допомогою важкої техніки", - додав він.

Вокзал, другий за величиною в Сербії, відновив роботу в липні після трирічної реконструкції. Однак, як повідомили у Сербській залізниці, обвалилася частина даху, яка не була включена до робіт з реконструкції.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії. 

"Ми будемо наполягати на тому, щоб знайти винних, тих, хто повинен був забезпечити безпеку споруди. Мої співчуття сім'ям загиблих, - заявив він. - Це чорна п'ятниця для нас, для всієї Сербії, для Нового Саду".

  • У німецькому місті Дрезден у ніч на 11 вересня обвалилась частина мосту Кароли через річку Ельбу. У результаті обвалу були пошкоджені дві лінії теплопостачання.
Теги:
Новини
Кримінал
Сербія
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