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Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: міністр інфраструктури заявив, що подасть у відставку

Ольга Бабишена
5 листопада, 2024 вiвторок
04:34
Світ Сербія

Міністр будівництва, транспорту та інфраструктури Сербії Горан Весич оголосив, що подасть у відставку через обвал даху на залізничному вокзалі в місті Новий Сад, унаслідок якого загинули люди

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Про це інформує PTC.

"Я поки що не афішував своє рішення з поваги до жертв та їхніх сімей. Я подав у відставку в той же день, коли сталася аварія в Новому Саді. Хочу повідомити вам, що завтра вранці (5 листопада, - ред.) я подам заяву про відставку прем'єр-міністру, і коли парламент Сербії підтвердить мою відставку, я припиню виконувати роботу", - сказав він. 

Міністр додав, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася". За його словами, міністерство нібито не могло "вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у жодними своїми діями". 

Весич також закликав правоохоронні органи якнайшвидше встановити винних в аварії. 

Що відомо про трагедію на залізничному вокзалі в місті Новий Сад

1 листопада в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 14 людей. 

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії. 

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича".

Теги:
Новини
Сербія
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