Катастрофа на залізничному вокзалі в Сербії: міністр інфраструктури заявив, що подасть у відставку

Про це інформує PTC.

"Я поки що не афішував своє рішення з поваги до жертв та їхніх сімей. Я подав у відставку в той же день, коли сталася аварія в Новому Саді. Хочу повідомити вам, що завтра вранці (5 листопада, - ред.) я подам заяву про відставку прем'єр-міністру, і коли парламент Сербії підтвердить мою відставку, я припиню виконувати роботу", - сказав він.

Міністр додав, що "ні він, ні люди, які з ним працюють, не несуть жодної відповідальності за трагедію, що сталася". За його словами, міністерство нібито не могло "вплинути на проєкт і якість реконструкційних робіт у жодними своїми діями".

Весич також закликав правоохоронні органи якнайшвидше встановити винних в аварії.

Що відомо про трагедію на залізничному вокзалі в місті Новий Сад

1 листопада в сербському місті Новий Сад на залізничному вокзалі обвалилася частина зовнішнього даху, внаслідок чого загинули 14 людей.

Прем'єр-міністр Сербії Мілош Вучевич заявив, що влада розслідуватиме причини аварії.

Станцію в Новому Саді відремонтували у 2021 і 2022 роках. Інші незначні роботи тривали до липня цього року. Прокуратура міста в неділю, 3 листопада, заявила, що слідчі допитали 26 людей у зв'язку з аварією, в тому числі міністра транспорту, а також вилучили важливі документи. Ще 14 людей, за інформацією прокуратури, викликали на допит.

3 листопада сотні активістів зібралися в Белграді на акцію протесту. Учасники акції протесту звинуватили владу країни в недбалості й корупції і скандували "Арештуйте (президента Александара) Вучича".