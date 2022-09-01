Як звучить космос? Вчені NASA перетворили знімки телескопа Вебба на музику

Про це розповідає Фокус з посиланням на сайт Spacе.

"У NASA вирішили перетворити зображення Вебба на музику й для цього обрали три об'єкти, які потрапили в перший набір наукових даних космічного телескопа. Тепер можна почути, як звучить Туманність Кіля, Південна кільцева туманність, і музику створює спектральний аналіз атмосфери гарячого газового гіганта — планети WASP-96b. Кожен із цих унікальних музичних творів відрізняється один від одного. Якщо Туманність Кіля звучить легко та розслабляє, то звуки Південної кільцевої туманності більше нагадують саундтрек із фільму жахів", - йдеться у новині.

За допомогою методу озвучування даних учені змогли створити унікальні звуки кожного об'єкта, враховуючи різні параметри. Наприклад, зірки в туманностях видають звуки, які залежать від їхнього розміру, яскравості й віку.

За словами Квена Гарта з Інституту досліджень космосу за допомогою космічного телескопа, така космічна музика є ще одним способом отримання інформації про космічні об'єкти.

"Звуки кодують інформацію, таку як колір, яскравість, розташування зірок, а якщо говорити про спектр планети, то тут кодується інформація про її важливі складові", - розповів Гарт.

За допомогою нових музичних композицій можна розрізнити ключові особливості кожного зображення "Вебба", кажуть учені.

"Музика впливає на наші емоційні центри. Ми хотіли, щоб зображення Вебба були зрозумілими через звук, адже так можна створити для себе нові уявні образи", — каже Метт Руссо з Університету Торонто, що в Канаді.

Але насправді основним завданням озвучування зображень Вебба було надання можливості незрячим людям відчути красу цих знімків за допомогою музики.

Нагадаємо, "Вебб" проти "Хаббла": вчені NASA показали різницю між знімками космосу телескопів старого й нового зразка

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