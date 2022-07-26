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"Вебб" проти "Хаббла": вчені NASA показали різницю між знімками космосу телескопів старого й нового зразка

26 липня, 2022 вiвторок
11:10
Світ

Вчені NASA показали, на що здатний новий космічний телескоп "Джеймс Вебб", порівнявши його знімки зі знімками телескопа "Хаббл"

Про це пише УНІАН з посиланням на NASA.

Для порівняння вчені взяли Туманність Кіля. На фото зліва видно, як цю туманність відображав телескоп "Хаббл", а праворуч - знімок цієї ж туманності, але вже у виконанні "Джеймса Вебба". Різниця таки дуже помітна.

Відзначимо, що "Вебб "може відображати віддалені об'єкти, які в 100 разів слабкіше тих, які може побачити космічний телескоп "Хаббл".

Довідково. 25 грудня 2021 року NASA запустило телескоп "Вебб" вартістю 10 мільярдів доларів. Телескоп відправили в подорож на 1,5 мільйона кілометрів. Він складається з 18 шестикутних дзеркальних сегментів, об'єднаних в одне велике дзеркало шириною 6,4 метра. Телескоп був розроблений для спостереження за тьмяним світлом самих ранніх зірок у Всесвіті, вік яких становить близько 13,8 мільярдів років.

  • Нагадаємо, на початку липня NASA оприлюднило перше фото з телескопу імені Джеймса Вебба

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