Про це повідомив The Washington Post.

"Революційний космічний телескоп імені Джеймса Вебба вартістю 10 мільярдів доларів США від NASA створив своє перше повноколірне зображення, яке справді дивовижне: миготливий погляд у космос і назад у часі, що фіксує слабке світло галактик, що формуються в зародковому стані космосу", - йдеться у повідомленні.

Зображення, оприлюднене в понеділок на церемонії в Білому домі президентом Байденом і високопосадовцями NASA, показує скупчення галактик під назвою SMACS 0723, яке функціонує як масивна лінза, збільшуючи надзвичайно слабкі та космічно віддалені об’єкти за собою.

На фейсбук сторінці групи Alpha Centauri йдеться, що на фото зображені галактики, чиє світло було спотворено гравітаційними лінзами інших галактик. Воно йшло до нас понад 13 мільярдів років.

Кілька годин тому NASA відзвітувало, що всі 17 інструментів телескопа остаточно налаштовані, перевірені та готові до роботи! Чекаємо на сьогоднішню докладнішу трансляцію, на якій будуть представлені й інші знімки.

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