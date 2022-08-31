NASA спробує здійснити тестовий запуск ракети в рамках першої за 50 років місії на Місяць 3 вересня
У суботу, 3 вересня, NASA знову спробує запустити ракету Space Launch System (SLS) з космічним кораблем Orion в рамках безпілотного польоту на Місяць
Про це повідомляє The Associated Press.
Експерти наголосили, що змінюють процедури заправки, щоб розв'язати проблему. При спробі запуску в понеділок, 29 серпня, один з чотирьох головних двигунів основного ступеня ракети не вдалося охолодити до запланованого моменту запалювання перед стартом.
Офіційні особи повідомили, що операція з охолодження буде проведена на пів години раніше перед спробою запуску в суботу, 3 вересня.
Space Launch System - найпотужніша ракета, створена NASA. 322-футова (98-метрова) ракета залишається на майданчику в Космічному центрі Кеннеді з порожньою капсулою екіпажу.
Так, ракета спробує відправити капсулу навколо Місяця і назад. На борту нікого не буде, тільки три манекени. У разі успіху це буде перша капсула, яка полетить на місяць після програми NASA Apollo 50 років тому.
- Ракета Space Launch System мала 29 серпня вивести у космос капсулу Orion без екіпажу, що мав облетіти Місяць і повернутися на Землю у жовтні, проте тестовий запуск був перенесений.
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