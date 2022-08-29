NASA відклало тестовий запуск ракети, яка допомагатиме доправляти людей на Місяць

Про це повідомляє Washington post.

Запуск не відбувся через низку проблем, зокрема, мова йде про грози, які затримали початок заправки паливом, і закінчуючи неможливістю знизити температуру одного з чотирьох ракетних двигунів.

"Це призвело до рішення перенести запуск на майбутнє. Ця дата може бути невдовзі, в п’ятницю, але офіційного рішення не було оголошено", - пишуть у виданні.

Там додали, що інженерам було важко охолодити один із двигунів ракети-носія RS-25 до потрібної температури, пропустивши через нього рідкий водень, який підтримувався при температурі мінус 423 градуси за Фаренгейтом. Інженери спробували ряд виправлень, але жодне не спрацювало.

За кілька днів до запуску представники NASA намагалися виправдати очікування, неодноразово заявляючи, що політ є тестовим, щоб побачити, як ракета працює в реальних умовах, і тому попереджали, що вони, ймовірно, зіткнуться з проблемами на цьому шляху.

У суботу Майк Сарафін, керівник місії NASA "Артеміда", сказав, що запуск "може зіпсуватися з багатьох причин. Ми не будемо обіцяти, що вийде в понеділок. У нас може бути погода, у нас можуть бути технічні проблеми, або у нас може громадська безпека".

У NASA є резервні дати запуску – це 2 і 5 вересня, але поки не ясно, коли вони можуть спробувати запустити її знову.

Нагадаємо, ракета Space Launch System мала сьогодні вивести у космос капсулу Orion без екіпажу, що мав облетіти Місяць і повернутися на Землю у жовтні

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