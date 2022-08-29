NASA повертається на Місяць: коли й де стежити за запуском ракети за новою програмою Artemis
Сьогодні, 29 серпня о 8:33 за місцевим часом (15:33 за київським часом) NASA планує запустити ракету Space Launch System (SLS) з космічного центру Кеннеді у Флориді
Як повідомляє NASA, ракета виведе у космос капсулу Orion без екіпажу, що має облетіти Місяць і повернутися на Землю у жовтні.
Запуск ракети можна буде спостерігати через онлайн-трансляцію. У заході братимуть участь актори Кріс Еванс, Джек Блек і Кеке Палмер.
Довідково. Артеміда (англ. Artemis) — програма NASA у кооперації із приватними компаніями та космічними агенствами включно з Європейським щодо розвитку пілотованих космічних польотів. Її метою є " відправлення першої жінки та чергового чоловіка" на поверхню Місяця у 2024 році та створення тамтешньої інфраструктури із подальшими планами доправити астронавтів на Марс.
Діє на основі Домовленостей щодо принципів співпраці в цивільному дослідженні й використанні Місяця, Марса, комет та астероїдів в мирних цілях, підписаних 13 жовтня 2020 року в рамках 71-го Міжнародного конгресу астронавтики наступними країнами: США, Австралія, Канада, Японія, Люксембург, Італія, Велика Британія та Об'єднані Арабські Емірати.
Назва "Артеміда " пов'язана із назвою попередньої програми NASA "Аполлон". Ці імена належать грецьким богам Артеміді та Аполлону — сестрі та брату близнюкам.
- Нагадаємо, для тестового польоту використають космічний корабель NASA Orion і ракету Space Launch System (SLS). У середу, 17 серпня, космічні апарати прибули на свій вій стартовий майданчик
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