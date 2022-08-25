Про це повідомило Сіньхуа.

За даними агентства, наступного тижня NASA розпочне випробувальний політ без людини на Місяць. Місія матиме назву Artemis I. Ціль випробування – розширити можливості пристуності людини на самому Місяці та за його межами.

Для тестового польоту використають космічний корабель NASA Orion і ракету Space Launch System (SLS). Уже в понеділок, 29 серпня, вони стартують з космічного центру Кеннеді у Флориді.

Минулої середи, 17 серпня, космічні апарати прибули на свій вій стартовий майданчик. До нього вони за 10 годин здолали 6,4 км від транспортних засобів.

У понеділок, 22 серпня, NASA завершила перевірку готовності до польотів місії Artemis I. Нині вони зосереджені на готовності космічного корабля NASA Orion, ракети SLS та наземних систем.

21 липня NASA оголосила про майбутню місію на Місяць.

26 липня вчені NASA показали різницю між знімками телескопів старого та нового зразків.

11 серпня NASA заявила, що льодовики Антарктики руйнуються швидше, ніж передбачалось. Через це рівень моря починає зростати щвидше.