NASA розпочинає нову місію: випробує ракету для польоту на Місяць
Наступного тижня NASA розпочне випробувальну місію з дослідження Місяця
Про це повідомило Сіньхуа.
За даними агентства, наступного тижня NASA розпочне випробувальний політ без людини на Місяць. Місія матиме назву Artemis I. Ціль випробування – розширити можливості пристуності людини на самому Місяці та за його межами.
Для тестового польоту використають космічний корабель NASA Orion і ракету Space Launch System (SLS). Уже в понеділок, 29 серпня, вони стартують з космічного центру Кеннеді у Флориді.
Минулої середи, 17 серпня, космічні апарати прибули на свій вій стартовий майданчик. До нього вони за 10 годин здолали 6,4 км від транспортних засобів.
У понеділок, 22 серпня, NASA завершила перевірку готовності до польотів місії Artemis I. Нині вони зосереджені на готовності космічного корабля NASA Orion, ракети SLS та наземних систем.
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