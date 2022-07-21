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Повернення на Місяць. У NASA розповіли подробиці про майбутній запуск ракети

21 липня, 2022 четвер
05:27
Світ NASA

NASA оголосило ймовірні дати першого випробувального польоту місії Artemis, яка передбачає повернення астронавтів на Місяць

Про це пише CNN.

"Artemis I без екіпажу відправиться в місію, яка виходить за межі Місяця та повертається на Землю. Ця місія розпочне програму NASA "Артеміда", яка має на меті повернути людей на Місяць", - йдеться у повідомленні.

За словами Джима Фрі, помічника адміністратора відділу розробки дослідницьких систем NASA, ракета Artemis I може відправитися в подорож на Місяць 29 серпня, 2 або 5 вересня. Точну дату буде обрано за тиждень до запуску, залежно від того, як просуватимуться підготовчі роботи і чи дозволить погода.

Команда обрала ці дати після "генеральної репетиції" ракети Space Launch System і космічного корабля Orion 20 червня. Випробування моделювало кожен етап запуску. Команда місії повернула ракету назад у будівлю збирання транспортних засобів 2 липня, щоб оцінити проблеми, які виникли під час випробування, зокрема витік водню.

За словами Майка Сарафіна, керівника місії "Артеміда", ракета рухатиметься зі швидкістю приблизно 24 500 миль на годину (39 429 кілометрів на годину), а поза тепловим екраном буде температура вдвічі нижча, ніж сонячна. Це набагато гарячіше та швидше, ніж коли космічні кораблі повертаються з навколоземної орбіти. Інші цілі включають демонстрацію операцій і режимів польоту ракети та космічного корабля перед місіями з екіпажем.

  • 12 липня NASA оприлюднило перше фото з телескопу імені Джеймса Вебба. На ньому зображені галактики, чиє світло було спотворено гравітаційними лінзами інших галактик.

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