Шельфові льодовики Антарктики руйнуються швидше, аніж передбачалось, - дослідження NASA

Про це пише Reuters з посиланням на дані дослідження науковців з Лабораторії реактивного руху NASA.

Висновок дослідження полягав у тому, що чиста втрата антарктичного льоду, кількість шматків які "відриваються" в океан, майже така ж велика, як кількість льоду, про яку вчені вже знали, що втрачається через потоншення внаслідок нагрівання морів.

За підсумками аналізу, стоншення та відколювання льоду зменшило масу шельфових льодовиків Антарктиди на 12 трильйонів тонн з 1997 року, що вдвічі перевищує попередню оцінку.

За словами вченого Чада Гріна, автора дослідження, чиста втрата крижаного щита континенту лише через відколення льоду за останню чверть століття становить майже 37 тисяч квадратних кілометрів - площа майже дорівнює території Швейцарії.

"Антарктида руйнується на своїх краях. І коли шельфовий льодовик зменшується і слабшає, масивні льодовики континенту мають тенденцію прискорюватися та збільшувати швидкість глобального підвищення рівня моря", - сказав Грін.

Для свого аналізу команда Гріна аналізувала супутникові зображення у видимій, тепловій, інфрачервоній і радіолокаційній областях, щоб нанести на карту льодовиковий потік з 1997 року на 30 000 миль (50 000 км) узбережжя Антарктики.

Втрати, виміряні в результаті відколу льоду, настільки перевищують природне поповнення шельфового льодовика, що дослідники визнали малоймовірним повернення Антарктиди до рівня льодовиків 2000 року до кінця цього століття.

Прискорене розведення льодовиків, як і потоншення льоду, було найбільш вираженим у Західній Антарктиді, регіоні, який сильніше постраждав від потепління океанських течій. Але навіть у Східній Антарктиді, регіоні, шельфовий льодовиковий покрив якого довгий час вважався менш вразливим, "ми бачимо більше втрат, ніж прибутків", - сказав Грін.

"Хороша новина полягає в тому, що якщо ми дотримуватимемося 2 градусів глобального потепління, які обіцяє Паризька кліматична угода, підвищення рівня моря через крижаний щит Східної Антарктики має бути скромним", — додали дослідники. Однак нездатність приборкати викиди парникових газів може призвести до підвищення рівня моря на багато метрів протягом кількох наступних століть.

26 липня ЗМІ повідомляли, що льодовики в Альпах цього року можуть втратити найбільшу масу льоду за приблизно 60 років від початку ведення спостережень за ними.

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