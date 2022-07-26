В Альпах льодовики тануть з рекордною за 60 років швидкістю через глобальне потепління, - Reuters,

Про це йдеться у даних, які отримало агентство Reuters.

Повідомляється, що вчені визначають те, наскільки льодовик зменшується за рік, дивлячись на різницю між тим, скільки снігу випало взимку та скільки льоду тане влітку.

Минула зима принесла малу кількість снігопадів. ПотІм Альпи пережили дві сильні хвилі спеки на початку літа – у тому числі одну в липні, коли температура сягнула близько 30 за Цельсієм у швейцарському гірському селі Церматт.

Під час цієї спеки замерзання води виміряли на рекордній висоті – 5184 метри. Це вище, ніж висота Монблану. Зазвичай влітку рівень замерзання води складає 3000-3500 метрів.

Цікаво те, що більшість гірських льодовиків у світі є залишками останнього льодовикового періоду. Вони відступають через зміну клімату та глобальне потепління. Але льодовики в Європейських Альпах особливо вразливі, оскільки вони менші та мають відносно невеликий льодовий покрив.

Температура в Альпах підвищується приблизно на 0,3°C за десятиліття, а це приблизно вдвічі швидше, ніж у середньому в світі.

Нагадаємо, в Іспанії та Португалії внаслідок аномальної спеки загинули 1700 людей

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