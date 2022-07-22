В Іспанії та Португалії внаслідок аномальної спеки загинули 1700 людей
Унаслідок аномально високої температури повітря, яка накрила Європу останніми днями, загинули вже понад 1700 людей в Іспанії та Португалії
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на заяву регіонального директора ВООЗ в Європі Ганса Клюге.
"За останні десятиліття сотні тисяч людей загинули внаслідок аномальної спеки, яка супроводжувалась масштабними лісовими пожежами. Цього року ми вже стали свідками понад 1700 смертей під час нинішньої спеки лише в Іспанії та Португалії", – йдеться в заяві.
Серед інших наслідків спеки в Європі представник ВООЗ згадав лісові пожежі, які наразі охоплюють Північну Європу та знищили уже понад 40 осель у Лондоні. Крім того, висока температура має шкідливий вплив на загальне самопочуття людей із хронічними хворобами.
"Події цього тижня знову вказують на відчайдушну необхідність загальноєвропейських дій для ефективної боротьби зі зміною клімату – всеохопною кризою нашого часу, яка загрожує як здоров’ю людей, так і самому існуванню людства", – зазначив Клюге.
Директор ВООЗ закликав уряди країн світу "продемонструвати політичну волю та справжнє лідерство у виконанні глобальної Паризької угоди щодо зміни клімату".
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