Про це інформує Reuters.

На початку липня температура в південній Європі почала різко зростати, що призвело до аномального рівня спеки, через яку сотні людей загинули. Спека зокрема спровокувала лісові пожежі, які наразі знищили десятки тисяч гектарів землі в Іспанії, Португалії та Франції.

На цьому тижні у Великій Британії та Франції зафіксували рекордно високі температури.

Як зазначають науковці, екстремальна спека є частиною глобальної моделі підвищення температури, яку вчені та кліматологи повсюдно пояснюють зміною клімату, спричиненою діяльністю людини. Прогнозується, що до кінця серпня спека добереться та накриє собою більшу частину Китаю.

Крім того, у Греції протягом останніх днів активно боролися із лісовою пожежею, яка вирувала поблизу Афін. Грецький уряд закликала ЄС вести активнішу боротьбу із наслідками зміни клімату.

"Кліматична криза зараз очевидна по всій Європі, особливою інтенсивні наслідки можна помітити в ширшому Середземноморському регіоні. Коктейль високих температур, поривчастих вітрів і сильної посухи неминуче призводить до лісових пожеж", — заявив речник уряду Греції Джанніс Ойконому.

"Європа повинна діяти скоординовано та швидко, щоб подолати кліматичну кризу. Рішення не може бути прийнятим лише на національному рівні, оскільки ця проблема транснаціональна і величезна", — сказав Ойконому журналістам.

У зв’язку зі зміною клімату лісові пожежі стають частішими та агресивнішими в багатьох країнах, поширюючи дим, що містить шкідливі гази, хімікати та тверді частки. Це може завдати додаткової шкоди здоров’ю.

Крім того, у Польщі влада оголосила попередження про спеку в багатьох частинах країни: у західному місті Корнік було зафіксовано температуру 36,7°C. У північному місті Ґданську багато жителів і туристів вирушили на місцеві пляжі, аби врятуватися від спеки у воді.

Як повідомляє видання Onet, поблизу південного міста Бжесько спалахнула пожежа, унаслідок якої вигоріло уже понад 50 гектарів полів. Полумʼя наразі просувається до лісу.

Як повідомляє італійське інформаційне агентство ANSA, в Італії вирували пожежі в Тоскані та Фріулі-Венеція-Джулія, проте вогонь не поширювався. Повідомляється також про нові лісові пожежі в горах поблизу Болоньї та на межі шосе на північ від Мілана.

Як зазначає італійське міністерство охорони здоров'я, чотирнадцять міст, у тому числі Рим і Мілан, оголосили про найвищий рівень загрози спеки в країні. За прогнозами, 22 липня число міст збільшиться до 16.

ANSA також повідомило, що пожежа, яка почалася на півночі Італії поблизу Карсо, поширилася через кордон зі Словенією, завдавши шкоди площі понад 2000 гектарів. Зі словенської сторони через пожежу довелося евакуювати 400 людей із трьох сіл.

Лісові пожежі також тривають в Португалії та Іспанії.

У Португалії станом на 10 липня через лісові пожежі, спричинені аномальною спекою, травмувалися 29 людей

А у Великій Британії 15 липня оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку

У Франції та Іспанії вирують лісові пожежі, тисячі людей змушені залишити свої будинки та рятуватися

18 липня британський аеропорт зупиняв роботу через пошкоджену аномальною спекою злітну смугу

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