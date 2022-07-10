Лісові пожежі у Португалії: травмувались 29 людей
Через лісові пожежі в Португалії 29 людей отримали поранення. Тисячі рятувальників і десятки літаків борються з вогнем. Очікується, що спека стане ще сильнішою
Про це пише The Guardian.
Країна переживає хвилю спеки, яка має погіршитися, і очікується, що у вівторок температура досягне 43C (109F).
Видання повідомляє, що 29 людей отримали поранення, ще 12 пожежників і 17 цивільних потребували медичної допомоги через незначні травми.
Агентство цивільного захисту Португалії повідомило, що понад 3000 пожежників гасять активну пожежу. Уряд Португалії заявив, що направив 60 літаків для підтримки пожежників.
У неділю ЄС активував програму допомоги для гасіння пожеж, яка дозволяє державам-членам ділитися ресурсами для допомоги Португалії. За словами європейського комісара з врегулювання кризових ситуацій Янеза Ленарчіча, Іспанія, яка також нещодавно постраждала від лісових пожеж, мобілізувала два літаки для гасіння пожеж.
Антоніу Кошта, прем'єр-міністр Португалії, відклав запланований візит до Мозамбіку цього тижня. Президент Португалії Марселу Ребелу де Соуза скасував поїздку до Нью-Йорка, де він мав виступити в економічній і соціальній раді ООН.
Уряд Португалії оголосив підвищений стан тривоги, який триватиме до п'ятниці, 15 липня. Також влада заборонила громадськості доступ до лісів, які вважаються небезпечними та використання сільськогосподарської техніки і феєрверків.
- У 2017 році лісові пожежі, що вийшли з-під контролю, забрали життя понад 100 людей. Також жителі Португалії, де тривала боротьба з лісовими пожежами, стали свідками рідкісного природного явища, відомого як "вогняний диявол".
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