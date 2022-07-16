У Франції та Іспанії продовжують вирувати лісові пожежі, тисячі людей евакуйовано

Про це пише Reuters.

За даними видання, понад 12 200 людей було евакуйовано з французького регіону Жиронда. Понад 1000 пожежників намагалися взяти полум'я під контроль.

"У нас є пожежа, яка продовжуватиме поширюватися, доки її не буде стабілізовано", — сказав на пресконференції Вінсент Фер’є, заступник префекта Лангона в Жиронді.

Reuters зазначає, що останніми тижнями лісові пожежі охопили Францію, а також інші європейські країни, включаючи Португалію та Іспанію, і в суботу, 16 липня, в регіоні Жиронда горіло майже 10 000 гектарів (25 000 акрів) землі, у порівнянні з 7300 гектарами в п’ятницю.

В Іспанії рятувальники боролися з низкою пожеж після днів надзвичайно високих температур, які досягали 45 градусів Цельсія.

Згідно з даними Інституту охорони здоров’я Карлоса III, хвиля спеки, яка тривала майже тиждень, спричинила 360 смертей, пов’язаних із спекою. Понад 3000 людей були евакуйовані з домівок через велику лісову пожежу поблизу Міхаса (на півдні Іспанії).

Станом на 14 липня на південному заході Франції пожежі знищили 4 тисячі гектарів земель.

15 липня Іспанські рятувальники продовжували боротися з кількома осередками лісових пожеж, які наразі тоді знищили близько 6000 гектарів територій.

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