В Іспанії внаслідок пожеж постраждали уже 6000 га територій
Іспанські рятувальники продовжують боротися з кількома осередками лісових пожеж, які наразі знищили близько 6000 гектарів територій
Про це інформує Європейська Правда з посиланням на El Pais.
Зазначається, що 14 липня сталося ще одне займання на території провінції Касерес, а уже ближче до ночі полум’я поширилось на територію природного парку Монфрагуе.
Пожежу класифікували другим з трьох рівнів небезпеки. На ранок у цьому ж районі продовжували роботу близько 180 пожежників. На допомогу рятувальникам перекинули також армійський підрозділ.
Водночас інша пожежа на півночі цієї ж провінції триває уже пʼять днів поспіль. Рятувальники не виключають, що у цьому районі доведеться евакуювати місцевих жителів. Містечко Лас Местас поруч з осередком пожежі вже евакуювали.
Пожежі тривають також на території автономної спільноти Кастилія-і-Леон, біля Канделаріо і Монсагро.
Загалом, від вогню постраждали уже 6000 гектарів територій - приблизно порівну в регіонах Екстремадура та Кастилія-і-Леон. Саме ці райони в останні дні є найспекотнішим місцем в Іспанії, стовпчик термометра там сягає 42-43ºC.
Крім того, боротьбу з вогнем ускладнюють сильні пориви вітру.
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