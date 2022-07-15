В Іспанії внаслідок пожеж постраждали уже 6000 га територій

Про це інформує Європейська Правда з посиланням на El Pais.

Зазначається, що 14 липня сталося ще одне займання на території провінції Касерес, а уже ближче до ночі полум’я поширилось на територію природного парку Монфрагуе.

Пожежу класифікували другим з трьох рівнів небезпеки. На ранок у цьому ж районі продовжували роботу близько 180 пожежників. На допомогу рятувальникам перекинули також армійський підрозділ.

Водночас інша пожежа на півночі цієї ж провінції триває уже пʼять днів поспіль. Рятувальники не виключають, що у цьому районі доведеться евакуювати місцевих жителів. Містечко Лас Местас поруч з осередком пожежі вже евакуювали.

Пожежі тривають також на території автономної спільноти Кастилія-і-Леон, біля Канделаріо і Монсагро.

Загалом, від вогню постраждали уже 6000 гектарів територій - приблизно порівну в регіонах Екстремадура та Кастилія-і-Леон. Саме ці райони в останні дні є найспекотнішим місцем в Іспанії, стовпчик термометра там сягає 42-43ºC.

Крім того, боротьбу з вогнем ускладнюють сильні пориви вітру.