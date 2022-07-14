English Львів Головна
ua ru en
English Львів Головна
Боротьба за свободу слова
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ У Франції тривають сильні пожежі: згоріли вже понад 4 тис га лісів

У Франції тривають сильні пожежі: згоріли вже понад 4 тис га лісів

14 липня, 2022 четвер
14:09
Світ У Франції тривають сильні пожежі

На південному заході Франції тривають масштабні лісові пожежі, які знищили вже 4 тисячі гектарів земель

Про це повідомляє Reuters.

Понад 1000 пожежників разом із 6-ма гідробомбардувальниками працюють над ліквідацією вогню. Проте поки що взяти пожежі під контроль не вдається.

  • Станом на 13 липня повідомляли про понад 1700 га згорілих лісів та тисячі евакуйованих туристів і місцевих мешканців південного заходу Франції.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb

Новини
Франція
Читайте також:
На фото секретар Ради нацбезпеки й оборони Олексій Данілов
13 липня, 2022 середа
Данілов назвав умову, за якої Україна припинить воювати з Росією
ППО РФ
13 липня, 2022 середа
ЗСУ почали знищувати російські бази ППО, - військовий експерт Коваленко
білорусь солдати лукашенко
13 липня, 2022 середа
Лукашенко вирішив вступити у війну проти України, але ще не знає як це зробити, - боєць ЗСУ Лапін
Київ
+25°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 35.86
    Купівля 35.86
    Продаж 36.88
  • EUR
    Купівля 35.91
    Продаж 37.13
LIVE
  • Актуальне
  • Важливе
2022, четвер
14 липня
15:08
Путін підписав закон, що змушує російський бізнес працювати на армію
14:55
Латвія
Латвія демонтує 69 памʼяток радянському і нацистському режимам
14:50
СНІД
Стало відомо, як українці найчастіше заражаються ВІЛ-інфекцією
14:48
Ексклюзив
Марія Золкіна
Відбудовуючи Україну після війни, варто орієнтуватися й на Схід, а не лише на Захід, – аналітикиня Золкіна
14:47
На фото Збройні сили України
Жінок ставитимуть на військовий облік лише за їхньою згодою, - Генштаб
14:45
Євген Балицький
Колаборанти хочуть провести "референдум" про входження Запоріжжя до РФ на початку осені
14:39
Донеччина
На Донеччині залишаються близько 340 тисяч цивільних, попри заклики до евакуації
14:37
Офіс генпрокурора України
Зрадив присягу та перейшов на бік окупантів. Ексзаступнику розвідувального управління Війського-морських сил повідомили про підозру
14:31
Валерій Залужний
Україна не допустить потрапляння західної зброї до рук терористів, - Залужний
14:29
Білий Дім
У Білому домі розповіли про використання ленд-лізу для України
14:16
Порошенко в Естонії
Маємо будувати країну на ключових демократичних принципах. Порошенко виступив в естонському парламенті
14:12
На фото глава Офісу президента Андрій Єрмак
Вдалося виконати половину плану антиросійських санкцій групи Єрмака-Макфола, - ОП
14:02
Ексклюзив
Парамедики
Турнікети з аптечки, які надійшли на передову - це смерть бійця, - волонтерка Корчинська
14:00
Оновлено
Наслідки російського обстрілу, Вінниця
Серед загиблих — дитина: росіяни обстріляли ракетами будівлю з офісними приміщеннями у Вінниці
13:59
Джастін Трюдо
"Непростий виняток із санкцій". Трюдо прокоментував передачу Канадою турбіни для російського Північного потоку 1
13:56
Херсон
У херсонському драмтеатрі окупанти розмістили артилерійські боєприпаси, - розвідка
13:48
Оновлено
Часів Яр, Донеччина
У Часовому Ярі завершився розбір завалів знищеного росіянами будинка: 48 людей загинуло, ще 9 урятували
13:44
Ексклюзив
Іван Тимочко
Ворог запускає у тил роботу п'ятої колони через дезертирів та родичів загиблих, - голова Ради резервістів сухопутних військ Тимочко
13:43
Американська зброя для України
У НАТО впевнені, що Україна гарантує збереженість зброї, яку постачають союзники, — офіційний представник Альянсу
13:40
Андрій Єрмак
Це обмежить доступ російського режиму до фінансів, - Єрмак про визнання РФ державою-спонсором тероризму
13:35
обстріл ракета
Росіяни обстріляли прикордоння Сумщини: близько 90 "прильотів"
13:28
Рольф Мютзеніх
Лідер партії Шольца вважає, що перемовини з РФ можливі, утім за певних умов
13:27
Ексклюзив
зерно порт
Росія може знищити портову інфраструктуру Одеси відразу після вивезення зерна, - експерт-міжнародник Куса
13:27
Ембер Хьорд і Джонні Деп
Суд відмовив Ембер Хьорд у перегляді вироку суду з Джонні Деппом
13:15
У Росії заброкували сайт Еспресо
Сайт телеканалу Еспресо заблокували у Росії
13:05
Оновлено
Запоріжжя
У Запоріжжі російські ракети влучили в об'єкт інфраструктури. 16 людей постраждали
12:57
Наталка Діденко
Контраст температур і спека, - синоптик Наталка Діденко про погоду на 15 липня
12:56
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці
Поблизу Херсона ЗСУ знищили ворожий склад боєприпасів, окупанти тікають в паніці, - Управління стратегічних комунікацій
12:46
Ан-22 "Антей"
У Білорусь прилетів найбільший транспортний літак Росії
12:44
Ексклюзив
окупанти Мелітополь
Окупанти передислокували військову техніку у житлові квартали Мелітополя, - мер Федоров
12:42
Ексклюзив
Росіяни влучили ракетами у центр Вінниці, є загиблі
Влучання відбулося майже у центрі міста, - депутат Вінницької облради Гижко
12:33
Керівництво Держпродспоживслужби підозрюють у розтратах на майже 2,5 млн грн державних коштів
Керівництво Держпродспоживслужби підозрюють у розтратах на майже 2,5 млн грн державних коштів
12:32
газ
Вперше в Україні: На Чернігівщині до газових мереж закачуватимуть біогаз
12:30
Ексклюзив
росіяни знищили
Росіяни допомагають ЗСУ їх демілітаризувати: вистрілюють снаряди в поле, - військовий експерт Киричевський
12:25
Микола Княжицький
Зупинити ворога може лише підтримка Заходу, але вона буде достатньою у разі втілення рекомендацій для вступу в ЄС, - Княжицький
12:24
окупанти
"Вони сидять, каву п'ють, кнопочки натискають. А ти бігаєш, як дов...б", - СБУ перехопила розмову окупантів
12:19
В Україні ліквідували заступника командира дивізії російських десантників Кудріна
12:10
телефон меседжер
Чергове перехоплення розмов окупантів від СБУ: "Нас тримають за бидло. За документами ми, виявляється, місяць тому кайфували у відпусці"
12:02
Ексклюзив
Maria Zolkina
Втративши нафтовий ринок у Європі, Росія його вже не поверне, – аналітикиня Золкіна
11:52
Samsung
Samsung презентував найшвидший у світі чип графічної пам'яті DRAM
Більше новин
Facebook Twitter
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

  • © 2022 ESPRESO.TV