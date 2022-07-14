У Франції тривають сильні пожежі: згоріли вже понад 4 тис га лісів

Про це повідомляє Reuters.

Понад 1000 пожежників разом із 6-ма гідробомбардувальниками працюють над ліквідацією вогню. Проте поки що взяти пожежі під контроль не вдається.

Станом на 13 липня повідомляли про понад 1700 га згорілих лісів та тисячі евакуйованих туристів і місцевих мешканців південного заходу Франції.

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