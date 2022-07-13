На південному заході Франції вирують лісові пожежі: згоріло понад 1700 га, евакуйовують туристів

Про це повідомляє Reuters.

Вогонь охопив понад 1000 гектарів навколо міста Ландірас, на південь від Бордо. Там перекрили дороги та евакуювали близько 500 мешканців.

Інша пожежа, що вирує біля узбережжя Атлантичного океану, неподалік від знаменитої Дюни дю Піла (найвищої піщаної дюни в Європі), вже спалила 700 га. Із навколишніх кемпінгів евакуювали 6 тисяч людей, більшість із яких – туристи. Усіх туристів доставили до виставкового та торгового центрів у Ла-Тест-де-Бюш.

Пожежі гасять близько 600 пожежників за допомогою 6 гідробомбардувальників. Як додає місцева влада Жиронда, вони очікують національного підкріплення.

Окрім того, напередодні Дня взяття Бастилії префектура Жиронда заборонила до 18 липня використання будь-яких феєрверків у містах і селах, розташованих поблизу лісів.

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