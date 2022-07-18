Про це інформує Reuters.

Зазначається, що 18 липня температура повітря у деяких частинах Англії піднялася вище 37 ºC. За прогнозами, стовпчик термометра може сягнути у найближчому майбутньому і рекордних для країни 38,7 ºC.

Аеропорт "Лутон" повідомив у твітері, що польоти були призупинені, аби забезпечити "суттєвий ремонт злітно-посадкової смуги після того, як висока температура поверхні призвела до підйому смуги землі".

Згідно з даними FlightRadar24, близько 14 рейсів, які мали приземлитися в "Лутоні", 18 липня вдень були перенаправлені в інші аеропорти.

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