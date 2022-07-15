У Великій Британії оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку

Про це інформує BBC.

Надзвичайна ситуація - це найвище попередження Метеослужби, що означає наявність ризику для життя та здоровʼя.

Попередження від метеорологів стосується території, включно з Лондоном, Манчестером і Йорком у понеділок і вівторок.

Агентство охорони здоров’я Великобританії також оголосило найвищий четвертий рівень попередження про спеку для органів охорони здоров’я.

Це означає, що загроза життю існує навіть для "фізично здорових".

На Даунінг-стрит заявили, що тривога розглядається як надзвичайна ситуація національного масштабу. Офіційні особи зустрінуться у п’ятницю та на вихідних, аби обговорити події.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb