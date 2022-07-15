У Великій Британії оголосили надзвичайну ситуацію після червоного попередження про аномальну спеку
В Обʼєднаному королівстві стовбчик термометра цього тижня сягатиме близько 40°C
Про це інформує BBC.
Надзвичайна ситуація - це найвище попередження Метеослужби, що означає наявність ризику для життя та здоровʼя.
Попередження від метеорологів стосується території, включно з Лондоном, Манчестером і Йорком у понеділок і вівторок.
Агентство охорони здоров’я Великобританії також оголосило найвищий четвертий рівень попередження про спеку для органів охорони здоров’я.
Це означає, що загроза життю існує навіть для "фізично здорових".
На Даунінг-стрит заявили, що тривога розглядається як надзвичайна ситуація національного масштабу. Офіційні особи зустрінуться у п’ятницю та на вихідних, аби обговорити події.
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