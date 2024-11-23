Японія та ПРООН передали Харкову та Одесі енергообладнання для забезпечення потреб критичної інфраструктури

Про це інформує Міністерство енергетики України.

Вказано, що Харків отримав 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) та потужну газову турбіну. Водночас Одеса отримала дві потужні газопоршневі когенераційні установки, які, разом із двома, які вже доставили раніше, покриють близько 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста.

"Дякуємо ПРООН і уряду Японії за цю підтримку, що дозволить нам краще забезпечити потреби мешканців Харкова й Одеси. Додаткові генеруючі обʼєкти в наших містах підвищать надійність електро- та теплопостачання цієї зими", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.

Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс вказав, що ПРООН має на меті підтримувати Україну у відновленні та трансформуванні енергетичної інфраструктури.

"Від постачання води мешканцям до забезпечення підприємств енергією та підтримки національної безпеки, електроенергія є життєво важливою для людей та економіки. Зміцнення стійкості та стабільності енергетичного сектору України залишається пріоритетом для ПРООН", - підсумував він.