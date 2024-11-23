Японія та ПРООН передали Харкову та Одесі енергообладнання для забезпечення потреб критичної інфраструктури
Уряд Японії та програма розвитку ООН (ПРООН) передали Україні енергообладнання для забезпечення потреб критичної інфраструктури Харкова та Одеси
Про це інформує Міністерство енергетики України.
Вказано, що Харків отримав 15 частотно-регульованих приводів (ЧРП) та потужну газову турбіну. Водночас Одеса отримала дві потужні газопоршневі когенераційні установки, які, разом із двома, які вже доставили раніше, покриють близько 50% енергетичних потреб критичної інфраструктури міста.
"Дякуємо ПРООН і уряду Японії за цю підтримку, що дозволить нам краще забезпечити потреби мешканців Харкова й Одеси. Додаткові генеруючі обʼєкти в наших містах підвищать надійність електро- та теплопостачання цієї зими", - наголосив міністр енергетики України Герман Галущенко.
Заступник постійного представника ПРООН в Україні Христофорос Політіс вказав, що ПРООН має на меті підтримувати Україну у відновленні та трансформуванні енергетичної інфраструктури.
"Від постачання води мешканцям до забезпечення підприємств енергією та підтримки національної безпеки, електроенергія є життєво важливою для людей та економіки. Зміцнення стійкості та стабільності енергетичного сектору України залишається пріоритетом для ПРООН", - підсумував він.
- Раніше Одеса за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки ПРООН в Україні отримала першу з чотирьох газопоршневих установок.
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