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Головна Енергетика Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста

Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста

Юлія Юліна
6 листопада, 2024 середа
17:48
Енергетика Міжнародні партнери за координації Міненерго передали газопоршневу установку Одесі

Одеса за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки ПРООН в Україні отримала першу з чотирьох газопоршневих установок

Зміст

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Відповідне обладнання Одеса отримала за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Це перша з чотирьох установок, які отримає місто.

"Такі заходи на сьогодні є вкрай важливими й відповідають пріоритетам урядової політики щодо розвитку розподіленої генерації, яка реалізується по всій країні. Це швидкі, практичні та ефективні рішення, які відповідають викликам воєнного часу. Дякуємо міжнародним партнерам за відповідне устаткування. Його ефективне встановлення допоможе нам протягом цього опалювального сезону та в майбутньому покривати потреби споживачів", - прокоментував заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Тим часом у ПРООН зазначили, що встановлення такого обладнання дасть змогу знизити споживання палива до 40%, тож ця ініціатива є важливим кроком із децентралізації та зміцнення енергетичної інфраструктури Одеси.

  • 24 червня тодішній голова правління Укренерго Володимир Кудрицький заявив, що Україна має невідкладно розпочати будівництво об'єктів розподіленої генерації. Це потрібно для того, аби успішно пройти опалювальний сезон. "Ми мусимо розгортати нові генеруючі потужності, щоб переконатися, що, якщо росіяни знову здійснять ці атаки, вони не зможуть сконцентруватися на 10 чи 15 великих електростанціях, а матимуть справу з величезною кількістю малих. І тут ми підходимо до питання децентралізації генерації. І робити це треба не після перемоги, не після війни, а просто зараз", - сказав він.
Теги:
Новини
Україна
Одеса
опалювальний сезон
допомога Україні
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