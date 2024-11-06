Одесі передали газопоршневу установку, яка може забезпечити електрикою 45% критичної інфраструктури міста

Про це повідомила пресслужба Міненерго.

Відповідне обладнання Одеса отримала за фінансової допомоги урядів Японії, Норвегії та Швеції за підтримки Програми розвитку ООН (ПРООН) в Україні. Це перша з чотирьох установок, які отримає місто.

"Такі заходи на сьогодні є вкрай важливими й відповідають пріоритетам урядової політики щодо розвитку розподіленої генерації, яка реалізується по всій країні. Це швидкі, практичні та ефективні рішення, які відповідають викликам воєнного часу. Дякуємо міжнародним партнерам за відповідне устаткування. Його ефективне встановлення допоможе нам протягом цього опалювального сезону та в майбутньому покривати потреби споживачів", - прокоментував заступник міністра енергетики України Микола Колісник.

Тим часом у ПРООН зазначили, що встановлення такого обладнання дасть змогу знизити споживання палива до 40%, тож ця ініціатива є важливим кроком із децентралізації та зміцнення енергетичної інфраструктури Одеси.