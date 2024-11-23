База даних "Воєнний злочинець" має інформацію про понад 680 тис. причетних до агресії РФ, - Нацполіція

Про це повідомив заступник начальника управління розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук, передає Укрінформ.

"На початку повномасштабного вторгнення підрозділи НПУ створили інформаційну підсистему, яка має назву "Воєнний злочинець". Ця система є міжвідомчою. На сьогодні до неї вже внесено інформацію відносно 680 тисяч громадян, які тим чи іншим чином причетні до збройної агресії", - заявив він.

Також Шевчук підкреслив, що дії осіб у базі ретельно перевіряють і їм нададуть відповідну правову оцінку.