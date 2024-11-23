База даних "Воєнний злочинець" має інформацію про понад 680 тис. причетних до агресії РФ, - Нацполіція
У базі даних "Воєнний злочинець" є інформація про понад 680 тис. громадян, які тим чи іншим чином причетні до російської збройної агресії
Про це повідомив заступник начальника управління розслідування злочинів, учинених в умовах збройного конфлікту, Головного слідчого управління Нацполіції Дмитро Шевчук, передає Укрінформ.
"На початку повномасштабного вторгнення підрозділи НПУ створили інформаційну підсистему, яка має назву "Воєнний злочинець". Ця система є міжвідомчою. На сьогодні до неї вже внесено інформацію відносно 680 тисяч громадян, які тим чи іншим чином причетні до збройної агресії", - заявив він.
Також Шевчук підкреслив, що дії осіб у базі ретельно перевіряють і їм нададуть відповідну правову оцінку.
- 20 листопада стало відомо, що від початку повномасштабного вторгнення Росії на територію України було зафіксовано близько 143 тис. воєнних злочинів.
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