Місію NASA на Місяць перенесли через "Ніколь"

Про це повідомили на сайті американського космічного агентства.

Запуск місії Artemis 1, який попередньо планували на 14 листопада, перенесли на 16 листопада. Якщо космічний корабель таки запустять, то місія завершиться посадкою 11 грудня. Існує ще одна резервна дата запуску – 19 листопада, хоча у її випадку NASA буде провадитиме запуск уже в координації з Космічними силами США.

Йдеться про те, що космодром зараз перебуває у стані ураганної небезпеки. Отож на персонал покладений обов’язок забезпечити безпеку майна та обладнання і – якщо буде така потреба - направити "виїзну команду", яка перебуватиме в космічному центрі протягом усього шторму.

Властиво, у NASA політ переносили вже кілька разів. 29 серпня - через проблеми з двигуном, 4 вересня через витік рідкого водню під час завантаження палива в базову ступінь ракети і востаннє - через тропічний шторм "Ян", що переріс в ураган.

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