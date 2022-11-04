NASA встановило ракету для запуску місії Artemis 1 на Місяць
NASA доставила місячну ракету Space Launch System (SLS) з кораблем Orion на стартовий майданчик 39B космічного центру Кеннеді у Флориді
Про це повідомляє Space.com.
Транспортування ракети з ангара завершили о 08:30 за місцевим часом 4 листопада. Запуск ракети SLS з кораблем Orion до Місяця заплановано на 14 листопада о 19:07 за часом східного узбережжя США. Старт має відбутися у вікно тривалістю 1 годину 7 хвилин. Резервні дати запуску Artemis 1 – 16 та 19 листопада.
Місія Artemis 1 має облетіти Місяць упродовж 25 днів та повернутися на Землю з посадкою на поверхню океану. Це підготовка до наступних пілотованих місій, включно з посадкою на Місяці.
- Запуск ракети Space Launch System із капсулою Orion планували здійснити 3 вересня, проте скасували через витік палива.
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