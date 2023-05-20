Про це пише CNBC.

Контракт NASA коштує трохи понад $3,4 мільярда, але Blue Origin хоче витратити на проєкт понад $7 мільярдів.

Джефф Безос написав у Twitter, що "для нього велика честь бути в цій подорожі з NASA, щоб висадити астронавтів на Місяць – і цього разу залишитися".

Honored to be on this journey with @NASA to land astronauts on the Moon — this time to stay. Together, we’ll be solving the boil-off problem and making LOX-LH2 a storable propellant combination, pushing forward the state of the art for all deep space missions. #Artemis… pic.twitter.com/Y0zDhnp1qX — Jeff Bezos (@JeffBezos) May 19, 2023

Blue Origin очолить команду, до якої входять Lockheed Martin, Boeing, Draper, Astrobotic і Honeybee Robotics. Разом вони мають розробити місячний посадковий модуль в рамках програми Artemis. Його планують запустити наприкінці цього десятиліття.