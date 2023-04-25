Про це в інтерв’ю CGTN заявив головний розробник китайської програми дослідження Місяця Ву Вейжень.

"До 2030 року китайці точно зможуть ступити на Місяць. Це не проблема", - сказав він.

Наразі Національне космічне управління КНР реалізує четверту фазу програми дослідження Місяця, що передбачає запуски трьох місій під назвами "Чан'е-6", "Чан'е-7" і "Чан'е-8" та будівництво на супутнику Землі міжнародної Місячної дослідницької станції.

Як розповів Ву, місія Чан’е-6 у 2024 році має взяти зразки місячного ґрунту зі зворотного боку супутника, що стане першим випадком отримання людством ґрунту зі зворотного боку природного супутника Землі.

Також місія Чан’е-7 повинна здійснити посадку на південному полюсі Місяця і провести пошуки слідів води, а місія Чан’е-8, яку планують запустити приблизно у 2028 році, у співпраці з Чан’е-7 має створити основу для будівництва Місячної дослідницької станції на південному полюсі супутника.

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Водночас відомо, що план також передбачає запуск у 2024 році супутника зв’язку Queqiao-2 з ретрансляторами, головною функцією якого буде забезпечення зв’язку між Землею та космічними апаратами на поверхні Місяця, а також підтримання взаємодії між Чан’е-7 і Чан’е-8, оскільки вони знаходитимуться досить далеко один від одного.

Окрім цього, Ву також розповів про плани Китаю побудувати орієнтований на Місяць далекий космічний Інтернет для покращення зв’язку та навігації для майбутніх космічних польотів.

"Ми будуємо сузір’я супутників навколо Місяця, систему, яка зможе надавати послуги зв’язку, навігації та дистанційного зондування. Після цього ми зможемо проводити дослідження глибокого космосу", - сказав він, додавши, що за допомогою такого Інтернету астронавти на Місяці, окрім іншого, отримають доступ до телевізійних програм та ігор.

При цьому повідомляється, що китайська Місячна дослідницька станція буде відкритою для міжнародних партнерів, і КНР вітатиме "участь розвинених країн, таких як Сполучені Штати та європейські держави".