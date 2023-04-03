Китайці вивели на орбіту супутник за допомогою нової ракети-носія

Про це повідомляє Xinhua.

Ракета-носій із супутником стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.

Під час першого польоту було перевірено загальну програму ракети та координацію між її системами.

"Доставлений на орбіту супутник переважно використовуватиметься в експериментах з отримання зображень за допомогою дистанційного зондування та інших технічних перевірках", - йдеться в повідомленні.