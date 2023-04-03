Китайці вивели на орбіту супутник за допомогою нової ракети-носія
КНР здійснила перший запуск ракети-носія TL-2 Y1, яка доставила на навколоземну орбіту супутник
Про це повідомляє Xinhua.
Ракета-носій із супутником стартувала з космодрому Цзюцюань на північному заході Китаю.
Під час першого польоту було перевірено загальну програму ракети та координацію між її системами.
"Доставлений на орбіту супутник переважно використовуватиметься в експериментах з отримання зображень за допомогою дистанційного зондування та інших технічних перевірках", - йдеться в повідомленні.
- 9 січня Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті. Вже 13 січня країна запустила у космос ще три супутники за допомогою ракети-носія "Чанчжен-2Г" (Long March 2D).
- 13 березня Китай успішно запустив новий супутник дистанційного зондування Землі з космодрому Цзюцюань.
- Вже 15 березня Китай вивів на орбіту експериментальний супутник дистанційного зондування Землі Shiyan-19. Це був 16-й успішний запуск ракети-носія Long March-11 поспіль.
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