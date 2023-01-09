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Китай відправив у космос три нових супутники для перевірки технологій на орбіті

9 січня, 2023 понедiлок
07:20
Наука

9 січня Китай успішно запустив у космос три супутники, призначені для наукових експериментів і перевірки на орбіті нових технологій

Про це інформує Xinhua.

У понеділок уранці Китай успішно відправив у космос три нових супутники з космодрому Веньчан у південній острівній провінції Хайнань.

О 06:00, за пекінським часом, супутники Shijian-23, Shiyan-22A і Shiyan-22B запустили за допомогою модифікованої версії ракети-носія Long March-7, які вийшли на заплановані орбіти.

Повідомляється, що супутник Shijian-23 в основному використовується для наукових експериментів і технічної перевірки, а супутники Shiyan-22A і Shiyan-22B - для перевірки на орбіті нових технологій, таких як моніторинг космічного середовища.

Цей запуск став 459-м польотом серії ракет-носіїв Long March.

  • 3 січня компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки".  
  • У 2023 році NASA планує нові космічні місії, зокрема на Місяць та Юпітер, також кілька нових комерційних ракет можуть дебютувати.  

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