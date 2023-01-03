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Головна Технології SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30

SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30

3 січня, 2023 вiвторок
18:14
Технології SpaceX запустила на орбіту український супутник PolyITAN-HP-30

Компанія SpaceX запустила на орбіту український супутник, який розробили науковці "Київської політехніки"

Про це повідомило видання Alpha Centauri.

Стало відомо, що у США, з мису Канаверал на ракеті Falcon-9 запустили український супутник PolyITAN-HP-30, який розробили науковці Київського політехнічного інституту імені Сікорського.

Зокрема відомо, що на борту супутника знаходиться експериментальна теплова труба - частина системи терморегулювання космічних апаратів. Така система необхідна кожному космічному апарату для відведення тепла від місць його концентрації, наприклад від електроніки, щоб запобігти їх виходу з ладу.

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На супутникові проводитимуть науковий експеримент з дослідження ефективності теплових труб — як основного елемента систем термостабілізації космічних апаратів.

Окрім цього, відомо, що запуск PolyITAN-HP-30 на орбіту дасть змогу науковцям КПІ отримати робочі характеристики теплових труб в умовах мікрогравітації. Також вони зможуть виявити можливі хиби й переваги в процесі подальшого створення теплових труб для різних космічних апаратів.

  • Раніше ми повідомляли, що у США планували 3 січня вивести на орбіту Землі наносупутник PolyITAN-HP-30, створений до 30-річчя Незалежності України фахівцями КПІ ім. Ігоря Сікорського.

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