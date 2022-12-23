У Китаї розробляють супутники, які можна складати штабелями в ракету

Про це повідомляє видання Xinhua.

Відомо, що у GalaxySpace заявили, що така конструкція дозволяє десятки супутників складати один на одного, як персональні планшети, і запускати їх одночасно на одній ракеті-носії на орбіту.

Це може значно підвищити ефективність використання ракети-носія та скоротити період створення у космосі сузір'я супутникового інтернету.

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Крім того, зазначається, що кожен супутник може нести гнучке сонячне крило, яке відрізняється невеликим розміром, легкою вагою та модульністю, щоб допомогти заощадити масу та витрати на їхній запуск.

Додається також, що якщо все піде за планом, то компанія очікує, що вже наступного року будуть здійснені перші запуски цих штабельованих супутників.

29 жовтня стало відомо, що Китай запустив у космос новий експериментальний супутник.

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