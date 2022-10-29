Китай запустив у космос новий експериментальний супутник

Про це повідомляє Сіньхуа.

Запуск був здійснений з космодрому з Цзюцюань на північному заході КНР о 09:01 за пекінським часом. Супутник Shiyan-20C відправили в космос за допомогою ракети-носія Long MarchLong March-2D. Після цього він успішно вийшов на задану орбіту.

Зазначають, що космічний апарат будуть використовувати в основному для орбітального тестування нових технологій, зокрема моніторингу космічного середовища.

Для ракет-носіїв серії Long March цей запуск став 455-ю місією.

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